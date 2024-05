„Wir werden oft für naiv gehalten“, meint Najwa Duzdar, „aber es ist viel Arbeit, denn man eckt mit der eigenen Position immer wieder an.“ Duzdar ist in Jerusalem geboren, nicht praktizierende Muslima und lebt seit vielen Jahren in Wien. Seit dem Hamas-Überfall auf Israel vergangenen Herbst engagiert sie sich in der Friedensinitiative „Standing together“.