Im Großraum Graz, der Obersteiermark und der Südoststeiermark kann es im Verlauf des Freitagnachmittags krachen. Gewitter und Schauer ziehen durch, „punktuell kann es richtig schütten“, informiert Meteorologe Christian Pehsl von der Geosphere Austria.

Auch Hagelfälle wurden bereits gemeldet, bis zu einem Zentimeter groß können die Körner werden, stellenweise kann es zu örtlichen Überflutungen kommen. „Befindet man sich in einer Region, wo gerade eine Zelle drüberzieht, kann es durchaus stärkere Regenfälle geben, die in Unterführungen zu Überflutungen führen können“, so Pehsl, allerdings sei nicht mit extrem großflächigen Gewittern zu rechnen. Der Süden mit dem Raum Deutschlandsberg, Leibnitz und Bad Radkersburg bleibt von den Unwettern verschont.

Unwetter ziehen über die Steiermark © Geosphere Austria

In Graz musste unterdessen wegen des herannahenden Gewitters die Schloßbergbahn ihren Betrieb vorübergehend einstellen. Die Holding Graz Linien teilten zudem mit, dass die Linie 48 derzeit aufgrund einer Überflutung der Strecke nicht nach Thal fahren kann, der Betrieb musste eingestellt werden. Man hofft, den Betrieb rasch wieder aufnehmen zu können.