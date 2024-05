In den Niederlanden gehören sie zur Grundausstattung, aber auch in vielen anderen Städten Europas wie Zürich, Wien, Barcelona, Weiz und Klagenfurt gehören Leihrad-Systeme zum Stadtbild. Nur in Graz hat man sich stets aktiv dagegen entschieden. SPÖ-Mandatar Arsim Gjergji will das nun ändern. Ihm schwebt ein „Tim“ – der städtische Carsharing-Dienst – für Fahrräder vor.