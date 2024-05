Er kommt aus der Werbung und der Marktforschung, sattelte später dann auf Verkehrspsychologie um: Alois Schützenhöfer prägte in seiner Rolle als Landesstellenleiter des Kuratoriums für Verkehrssicherheit gemeinsam mit dem damaligen Grazer Vize-Bürgermeisterin Erich Edegger (ÖVP) den Umbau der öffentlichen Flächen in Graz in den späten 1980er- und frühen 1990er-Jahren. Die Begriffe „sanfte Mobilität“ und „Stadt für Menschen“ (nach Jan Gehl) wurden so in Graz mit Leben erfüllt.

Allen voran gilt Schützenhöfer als maßgeblicher Wegbereiter für das fast flächendeckende Tempo 30 in der Stadt, das 1992 unter großem Widerstand eingeführt wurde. Graz war damals europaweit Vorreiter, heute will es niemand mehr missen, die Maßnahme war jahrelang einer der Hauptgründe, warum Graz sich Fahrradstadt nennen durfte.

Schützenhöfer, 1940 geboren, legte in seiner Arbeit den Schwerpunkt auf Unfallanalyse und -prävention. Er war immer für unkonventionelle Denkweisen zu haben, entwickelte etwa 1982 optische Bremsen in Form von Bodenmarkierungen und hinterfragte mittels Studien die Zeitgemäßheit von Regeln der Straßenverkehrsordnung. Er ist selbst Mischnutzer und im Alltag vor allem mit Rad und Öffis unterwegs, zum Golfen fährt er mit dem Auto und zu seinem Winterdomizil in Marokko nimmt er den Flieger.

Schützenhöfer hatte Lehraufträge an der Karl-Franzens-Universität, fungierte bis 2022 als Sprecher des Fahrgastbeirates der Holding Graz und veröffentlichte im Ruhestand unter dem Namen Louis Schützenhöfer mehrere Bücher.