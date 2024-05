Gleich mehrere Polizeiautos waren in der Nacht auf Sonntag, kurz nach 1 Uhr, im Univiertel in Graz zu sehen. Vor dem Lokal „Revolution“ ist es zu einem großen Einsatz gekommen, der für Aufsehen sorgte – auch in den sozialen Medien, wo Videos des Einsatzes gepostet worden. „Es hat aber schlimmer ausgesehen, als es war“, sagt Polizeisprecher Fritz Grundnig. Zum Einsatz war es gekommen, als eine Polizeistreife einen Pkw-Lenker angehalten hatte, der gegen die Einbahn gefahren war.

Der Mann wurde beamtshandelt, woraufhin sich einige junge Menschen im Alter von 16 bis 18 Jahren einmischten und die Amtshandlung auch massiv störten. „Sie haben sich aggressiv verhalten“, schildert Grundnig. Weitere Polizeistreifen wurden nachalarmiert, die Beamten verhängten gegen mehrere Personen wurden Verwaltungsstrafen, kurzfristig ist es sogar zu Festnahmen gekommen.