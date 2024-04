Es ist so weit, Vorhang hoch für die Grazer Frühjahrsmesse 2024: Auf dem Messe-Areal rund um die Grazer Stadthalle geht ja von 27. April bis 1. Mai erneut ein vielfältiges Programm über die Bühne. Neben gewohnten Fixpunkten wie Mode, Garten und Kulinarik tischen 400 Ausstellerinnen und Aussteller auch zwei neue Schwerpunkte auf: Holz und Sport. Während zu Ersterem das Angebot gehören wird, dass Besucher unter anderem in einem Erntemaschinen-Simulator Platz nehmen können, wird man Sportlernaturen ein Campingzelt vorstellen, das sich – in die Luft geworfen – binnen zwei Sekunden von selbst aufbaut. Damit nicht genug: Die Firma „Decathlon“ wird auch jenes E-Bike vorstellen, welches dem Radfahrer das Gangschalten komplett abnimmt und dieses ans jeweilige Gelände sowie an den Kraftaufwand des Radlers automatisch anpasst, wird vorgestellt.