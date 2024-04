Alle drei Jahre sagen Mitglieder der Europäischen Kommission „Da sind wir wieder“ oder „We are back again“ und „Geri döndük“. So hatten sie zuletzt im Jahr 2020 Einwohnern in Österreich und Deutschland genauso auf den Zahn gefühlt wie Bürgern in Großbritannien und der Türkei: Wie zufrieden sind Sie mit der Lebensqualität in Ihrer Stadt? Passt die medizinische Versorgung? Und ist Wohnraum leistbar? Gemäß Drei-Jahres-Rhythmus richtete das EU-Team diese und viele andere Fragen eben auch im Vorjahr in 83 Städten an mindestens 800 Personen pro Ort – in Österreich hinterfragten sie das Leben in Graz und Wien.