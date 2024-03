„Waldemar Zelinka hat über sehr viele Jahre das Haus zu einer Top-Destination entwickelt. Dafür dankt ihm unsere Familie sehr herzlich“, betont Citypark-Geschäftsführer Martin Poppmeier am Dienstag. Der Grund für die warmen Worte: Mit Mai wechselt Zelinka, immerhin seit dem Jahr 2004 als Centerleiter im Citypark tätig, in eine beratende Funktion, eher er im Jahr 2025 in Pension gehen wird. Seinen Posten als Manager des Einkaufzentrums übernimmt Wolfgang Forstner. Mit dem gebürtigen Obersteirer habe man „einen hervorragenden Nachfolger gefunden, der viel Erfahrung aus dem Retail-Bereich mitbringt und bereits seit über einem Jahr bei uns mit an Bord ist“, ergänzt Poppmeier. Forstner werde künftig das gesamte operative Tagesgeschäft des Einkaufzentrums verantworten und dabei von SES (Spar European Shopping Centers) unterstützt.