Die vorübergehende Sperre bei der Auf- und Abfahrt Schachenwald auf der A 9, hervorgerufen durch die Klimaaktivisten der „Letzten Generation“, hat Autofahrer am heutigen Montag naturgemäß auf dem falschen Fuß erwischt. Sperre Nummer zwei an diesem 25. März ist jedoch seit Langerem bekannt und auch so geplant: Um den Plabutschtunnel einmal mehr auf Vordermann zu bringen, wird er vier Nächte hintereinander in jeweils eine Fahrtrichtung gesperrt. Konkret bedeutet dies laut Asfinag: „In den ersten beiden Nächten, von Montagabend bis Mittwochfrüh, ist der Tunnel ab 20 Uhr bis jeweils 5 Uhr früh in Fahrtrichtung Süden/Spielfeld gesperrt. In den zwei Nächten ab Mittwoch, dem 27. März, wird die Tunnelröhre in Fahrtrichtung Norden/Voralpenkreuz gereinigt. Die Umleitung erfolgt jeweils über das Grazer Stadtgebiet.“