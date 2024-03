Theresia Sorian lässt sich nur kurz in ihrer Arbeit stören. Stein für Stein legt sie mit einer Pinzette das farbenfrohe Mosaik, das vor ihr auf dem Arbeitsplatz liegt. Einmal fertiggestellt, wird es das Sternzeichen Stier abbilden. Etwa neun Monate arbeitet sie an einem solchen Kunstwerk – eines ihrer Bilder konnte sich vor kurzem sogar verkaufen: Der Steinbock fand in Psychotherapeutin Silvia Strutz eine begeisterte Käuferin. Ein anderes ihrer Mosaikbilder hat Theresia Sorian ihrem Neffen nach Australien geschickt. Dass Sorian an Demenz leidet, merkt man als Besucherin nicht – und es spielt auch keine Rolle. Theresia Sorian ist in ihrem Element, wenn sie Mosaikbilder legen kann.