„Unser Büro wächst, der gewonnene Wettbewerb gibt uns wieder einen Schub“, unterstreicht Robert Lamprecht (43). Gemeinsam mit seiner Frau Ania (35) hat er 2015 das Architekturbüro Superfuturegroup gegründet. Auf sich aufmerksam gemacht haben die Wahlgrazer kürzlich mit dem Sieg im Wettbewerb für ein großes Bauprojekt in Graz. Ihr Entwurf kommt zum Zug, wenn Graz in der Herrgottwiesgasse einen Neubau für die Küche Graz errichtet. Die versorgt aktuell 160 Kinderbetreuungs- und Sozialeinrichtungen in der Stadt. 9000 Mahlzeiten werden täglich auf beengtem Raum gekocht, bis zu 15.000 sollen es im Neubau werden.