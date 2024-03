Bislang blieb es bei Skizzen und Vorschauen, nun geht es ans Eingemachte: Am 4. März starten die ersten Vorarbeiten für den Um- und Ausbau der Straßenbahnremise 3 in Graz-Eggenberg. Diese muss zur Unterbringung der 15 neuen und auch längeren Garnituren, welche ja die Firma Alstom produziert, adaptiert werden. „Das beinhaltet im Endausbau bis 2026 die Anpassung der Bestandshalle, den Neubau einer Straßenbahnwaschhalle und die Errichtung der Abstellanlagen in zwei Ausbaustufen sowie Sanierungen der bestehenden Gleisanlagen. Die Remise 3 ist während der gesamten Bauzeit mit punktuellen Einschränkungen in Betrieb“, heißt es am Freitag seitens der Graz-Linien.