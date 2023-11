In der Sitzung am 16. November werden die Mitglieder des Grazer Gemeinderates erstmals Geld für jenen Großumbau freigeben, der die Remise der Graz-Linien in der Steyrergasse modernisieren soll. 4,1 Millionen segnet nun der Gemeinderat ab, um in einem ersten Schritt die Detailplanung samt Gutachten ins Rollen zu bringen – und zwar für Remise Steyrergasse wie auch für den Stützpunkt in der Auer-Welsbach-Gasse, der zum „zentralen Standort der Materialorganisation“ wird. Wie berichtet, sollen dorthin viele Bereiche aus der Steyrergasse übersiedelt werden, um in der Remise selbst Platz für die neuen Trams zu schaffen. Von Kabelrollen bis hin zum aktuellen Lager für Särge – die Holding ist ja zu hundert Prozent an der Grazer Bestattung beteiligt.