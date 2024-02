Dienstagmittag am Grazer Schloßberg: Bei gelöster Stimmung und aufgerissener Wolkendecke stoßen Silvia und Andreas Moriggl mit Familie wie Freunden an. Im „aiola upstairs“ hoch über den Dächern der Stadt feiert das frisch vermählte Hochzeitspaar. So wie es schon lange geplant war – und fast nicht hätte stattfinden können: Denn die spektakulären Forstarbeiten, welche ab Montag mithilfe eines Helikopters durchgeführt wurden, bedingten bekanntlich eine Totalsperre des Schloßbergs. Und daher in einem ersten Schritt auch eine Absage der Moriggl-Hochzeitsfeier.