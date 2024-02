Plötzlich Bezirksvorsteher – das dachte sich Christoph Richter nach der Bezirksratswahl 2021. Die KPÖ ging auch in Graz-Wetzelsdorf mit 28,76 Prozent als Nummer eins durch Ziel, KPÖ-Kandidat Richter, im Brotberuf Lehrer an der HTL Bulme und politischer Quereinsteiger, war damit Bezirksvorsteher. Für zwei Jahre übte er das Amt aus, um es im Dezember 2023 an Belinda Walkner von der SPÖ zu übergeben, wie es im Koalitionspakt vereinbart war. Richter bleibt einfacher Bezirksrat.