Banner, Schilder, Bilder und eine Filmvorführung sind geplant: Mit einer Demo-Aktion wollen Aktivistinnen und Aktivisten am Freitag auf das Leid der Schweine auf Vollspaltenböden aufmerksam machen. Und zwar genau dort, wo sich ein großer Teil der steirischen Bäuerinnen und Bauern an einem Abend versammelt: am Bauernbundball in der Stadthalle und Messehalle. Erwartet werden unter anderem Bundeskanzler Karl Nehammer und Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig (beide ÖVP).

Für die Tierschützer des VGT (Verein gegen Tierfabriken) strebt die ÖVP kein echtes Verbot der Vollspaltenböden an. Der VGT setzt sich für mehr Tierwohl durch Haltung auf Stroh ein, der „Vollspaltenboden neu“ würde nur bedeuten, dass ein Drittel des Bodens weniger Spalten hat. „Das wäre nicht nur ein Schlag ins Gesicht der Leidtragenden – der Schweine –, sondern auch ein eiskaltes Ignorieren der österreichischen Bevölkerungsmeinung“, meint man beim VGT. Laut aktueller Eurobarometer-Umfrage seien nämlich 92 Prozent der Österreicherinnen und Österreicher dafür, dass Schweine Stroh bekommen.