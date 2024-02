Wer von Eggenberg über den Weingartenweg bergauf spaziert, stößt dort, wo man früher ins Gasthaus Hubertushöhe eingekehrt ist, auf eine Absperrung. Der Balken quer über die Straße verunsichert Spaziergänger. Ist das Grundstück privat? Darf man hier in Richtung Kernstockwarte weitergehen?

Aus Sicht der Stadt Graz ist die Antwort eindeutig: Ja. „Obwohl seit 1931 ein gültiges Servitutsrecht besteht, wird der Zugang zur Kernstockwarte seit Jahren durch die Eigentümer umliegender Grundstücke auf verschiedene Weise abgesperrt, was Wanderer abschreckt“, unterstreicht Liegenschaftsstadtrat Manfred Eber am Freitag in einer Aussendung.

Die denkmalgeschützte Kernstockwarte © Stadt Graz

Ergebnislose Gespräche

Gespräche mit den Eingentümern und ein Anwaltsschreiben änderten an der Situation nichts. Kauffverhandlung zum betreffenden Grundstück blieben ergebnislos. Die Stadt Graz reicht deshalb nun Klage ein. „Da die Verhandlungen und Gespräche keine zufriedenstellenden Ergebnisse erbracht haben, leiten wir rechtliche Schritte ein, um das Wegerecht einzuklagen. Es kann nicht sein, dass der Wanderweg zu diesem beliebten Ausflugsziel für die Grazer Bürgerinnen und Bürger versperrt wird“, kommentiert Eber diesen Schritt. Kommende Woche soll dieser Schritt im Stadtsenat beschlossen werden.

Die Kernstockwarte ist eine denkmalgeschützte Aussichtsplattform. Sie wurde im Jahr 1929 errichtet und befindet sich derzeit im Besitz der städtischen Tochtergesellschaft GBG.