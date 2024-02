Am Sonntagvormittag kam es auf der Pyhrn-Autobahn (A9) zu einem Zusammenstoß, bei dem zwei Fahrzeuge außer Kontrolle gerieten und von der Fahrbahn abkamen. Ein 43-jähriger Lenker aus dem Bezirk Graz-Umgebung, der unter Alkoholeinfluss stand, setzte auf der Südfahrbahn der A9 zu einem Überholmanöver an und kollidierte dabei mit dem Heck des Wagens einer 78-jährigen Lenkerin aus dem Bezirk Bruck-Mürzzuschlag. Dadurch gerieten beide Fahrzeuge ins Schleudern. Der Pkw der Seniorin durchbrach einen Wildzaun und blieb quer zur Fahrbahn liegen, das Fahrzeug des jüngeren Lenkers kam nach rund 100 Metern Schleuderfahrt in einem angrenzenden Feld zum Stillstand. Die Unfallbeteiligten mussten notärztlich versorgt und in Krankenhäuser eingeliefert werden.