Eine Autofahrt endete für zwei Lenkerinnen aus dem Bezirk Leibnitz mitsamt ihrer Beifahrer Freitagfrüh auf der B73 in Ragnitz (Gemeinde Wolfsberg im Schwarzautal) abseits der Straße: Als eine 17-jährige Lenkerin gemeinsam mit ihrem 17-jährigen Beifahrer gegen 8.30 Uhr von Ragnitz in Fahrtrichtung Gralla unterwegs war, kam sie – laut Auskunft der Polizei vermutlich wegen zu hoher Geschwindigkeit – auf die Gegenfahrbahn ab und touchierte in einer Rechtskurve einen entgegenkommenden Pkw.