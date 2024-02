So hatte man sich das in Frohnleiten nicht vorgestellt. Mitten während der Ballnacht der Freiwilligen Feuerwehr Frohnleiten wurde sie am Samstag von der Einsatzzentrale um 23 Uhr alarmiert: Grund der Alarmierung war ein Verkehrsunfall auf der B64 - Rechbergstraße -, auf Höhe Kilometer 45,0. Die eingeteilte Einsatzgruppe, bestehend aus elf Mann und einer Frau verließ umgehend den Ball, um mit den notwendigen Fahrzeugen (Hilfeleistungsfahrzeug, Ölschadenfahrzeug und Mehrzweckfahrzeug) zur Einsatzstelle auszurücken. Gemeinsam mit der ebenfalls alarmierten Feuerwehr Röthelstein wurde ein Brandschutz aufgebaut, bei der Versorgung einer verletzten Person geholfen, sowie die Fahrbahn gereinigt und ausgelaufene Betriebsmittel wurden gebunden.