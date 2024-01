In der Grazer Oper ging am letzten Samstag des Jänners die glänzende Ballnacht bei der Opernredoute über die Bühne – alle Videos, Fotos und Berichte finden Sie hier. Genauso hat es aber Tradition, dass in Graz zwei weitere Bälle stattfinden, bei denen nicht weniger rauschend, aber ein bisschen bescheidener gefeiert wird.

Marienstüberlball der Caritas

Genauso wie bei der Opernredoute war es auch beim Marienstüberlball der Caritas die 23. Auflage. Der seit langem zur Tradition gewordene Ballabend lockte viele Besucherinnen und Besucher aus Politik und Gesellschaft in die festlich geschmückte Aula der Schrödingerschule – im Mittelpunkt standen aber jene Gäste, deren Mittagstisch und Zufluchtsort das Marienstüberl Tag für Tag ist: Sie waren die Ehrengäste des Abends.

Animiert von der Original Union Bar, ließen sich die zahlreichen Gäste des Marienstüberls nicht lange zum Tanz bitten. Gutes Essen und eine (alkoholfreie) Cocktailbar machten den Abend für die Besucher*innen zu einem überaus freudvollen Ballerlebnis.

Unter die Besucherschar mischten sich unter anderem ÖVP-Klubobfrau Barbara Riener, Grünen-Klubobfrau Sandra Krautwaschl, Soziallandesrätin Doris Kampus, Bürgermeisterin Elke Kahr, Vizebürgermeisterin Judith Schwentner (sie war später erstmals auch auf der Opernredoute zu Gast) und die Stadträte Robert Krotzer (der wie Kahr dann zur Volkshausredoute wechselte) und Kurt Hohensinner (später auf der Opernredoute gesichtet). Caritasdirektorin Nora Tödtling-Musenbichler konnte auch einige Vertreter der Sponsoren,wie Hans Roth (Saubermacher) begrüßen.

Ball für alle: Grazer KPÖ lud zur Volkshausredoute

2007 hat die Grazer KPÖ die Volkshausredoute als „Ball für alle“ und Kontrastprogramm zur Opernredoute ins Leben gerufen. Seither wird in der Lagergasse ohne strikten Dresscode, dafür aber mit kühlen Getränken und gutem Essen zu leistbaren Preisen gefeiert. „Wir möchten auch Menschen mit kleinen Brieftaschen die Möglichkeit bieten, einen Ball zu besuchen. Dabei sollen gute Musik, Stimmung und Spaß im Vordergrund stehen“, betont die Gastgeberin, Bürgermeisterin Elke Kahr, die zuvor auch am Marienstüberlball dabei war, die Opernredoute aber ausließ. Musik kam von The Freaky Friday Jailhouse Gang und Steirer Geiger. Unterhaltung zu Mitternacht gab es von Karacho mit Kirsche. Der Eintritt war frei, es bestand jedoch die Möglichkeit einer freiwilligen Spende für die Obdachloseneinrichtung Ressidorf der Caritas Steiermark.