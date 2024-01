Zumindest die Temperaturen passen derzeit zum Kalender. Weil diese aber in Kombination mit Regen sowohl Fußgänger wie Autolenker schnell ins Schleudern bringen können und da trotz allem auch der nächste Schnee bestimmt kommt, hallt derzeit ein Räuspern durch die Büros des Grazer Umweltamtes. Aufgepasst, heißt es gleichsam: Auch wenn die Trupps der Holding Graz mit 76 Fahrzeugen und 130 Mitarbeitern, die „jederzeit einsatzbereit sind“, das Meiste im Stadtgebiet erledigen – völlig zurücklehnen könne man sich als Bürger nicht. Vielmehr haben Eigentümer von Liegenschaften einen Winter lang genau definierte Pflichten, an die man nun erinnert:

Räumung: Laut Paragraf 93 der Straßenverkehrsordnung müssen diese Grundbesitzer „Gehsteige und Gehwege einschließlich der in ihrem Zuge befindlichen Stiegenanlagen“ von Flocken befreien. Und bei Schnee wie Glatteis bestreuen – innerhalb von drei Metern entlang der Liegenschaft sowie in der Zeit von 6 bis 22 Uhr. Ist kein Gehsteig vorhanden, so gilt diese Verpflichtung für einen „ein Meter breiten Streifen entlang der Häuserfronten“.

Streuverbot: Wir wollen kein Salz in die Wunden gestresster Hausbesitzer streuen, aber selbiges ist nicht so ohne Weiteres möglich. Tatsächlich herrscht in Graz grundsätzlich ein Salzstreuverbot – jedenfalls dürfen keine Auftausalze, die mehr als ein Prozent Natriumchlorid (Kochsalz) enthalten, aufgebracht werden. Ausgenommen sind Stiegen und starke Steigungen. Sehr wohl darf man auf Salze mit einem geringeren Kochsalzanteil sowie auf Splitt mit einer „Körnung von zwei bis acht Millimeter“ zurückgreifen. Also achte man auf die Sicherheit in Graz – genauso wie auf einen maßvollen Einsatz von Streumitteln. „Diese haben einen wesentlichen Einfluss auf die Umwelt und die Luftqualität. Daher lautet die goldene Regel: so wenig wie möglich, so viel wie nötig“, betonen Vizebürgermeisterin Judith Schwentner (Grüne) und Umweltamtsleiter Werner Prutsch.

Dächer: Nach oben sind den Pflichten quasi keine Grenzen gesetzt, müssen doch Eigentümer von Liegenschaften – und von Verkaufshütten – ihre Dächer auf der Straßenseite von Schneewechten und Eis befreien. Oder von einer Firma befreien lassen. Das Anbringen von Latten oder Fahnen, die vor Dachlawinen warnen, ist zwar sinnvoll, entlässt aber niemanden aus der Haftung.