Auf 23 Seiten fasst der Grazer Stadtrechnungshof am Donnerstag jenes Prüfergebnis zusammen, welches nicht nur im Rathaus mit Spannung erwartet wurde: Es geht um jene Kosten, welche sowohl Stadt als auch Holding Graz jährlich für Berater wie Gutachten ausgeben – und in diesem Zusammenhang um die Frage der Transparenz und Nachvollziehbarkeit. Unterm Strich kostet diese „externe Hilfe“ jedenfalls knapp eine Million Euro pro Jahr: So lagen im Jahr 2022 die Ausgaben der städtischen Stellen bei rund 240.000 Euro, hinzu kamen knapp 660.000 Euro der Holding.