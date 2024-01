Diese Premiere im noch frischen Jahr 2024 soll einzelne Grazerinnen und Grazer entlasten. Und vor allem finanziell absichern: Ab sofort rollt also jenes Pilotprojekt vom Stapel, mit dessen Hilfe die Stadt Graz erstmals eine Anstellung von pflegenden Angehörigen vornimmt. Konkret bedeutet dies, dass man „die sozialversicherungsrechtliche Absicherung“ der Angehörigen, die sich Tag wie Nacht um eine Person kümmern, gewährleistet – und zugleich den pflegebedürftigen Personen den Verbleib zu Hause ermöglicht. In der Fürsorge gehen Verwandte „physisch und psychisch oft an ihre Grenzen. Wir entlasten sie und nehmen ihnen zumindest die finanziellen Sorgen“, betonte der Grazer Gesundheitsstadtrat Robert Krotzer (KPÖ) im Herbst, als er gemeinsam mit Doris Kampus, Soziallandesrätin und Vorsitzende der SPÖ Graz, das städtische Pilotprojekt vorstellte.