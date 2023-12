Eine 1.200 Quadratmeter große Parkanlage, die bisher in privatem Gebrauch stand, wird von der Stadt Graz angekauft. So soll ein neuer Grätzelpark für die Eggenberger Bevölkerung entstehen.

Der Bezirk Eggenberg soll in der Nähe der Schutzengelpfarre einen neuen Grätzelpark bekommen: Die Stadt Graz erwirbt eine 1.228 Parkanlage vom Land Steiermark, der bisher im privaten Gebrauch stand und als Parkplatz sowie als Zufahrt zur angrenzenden Siedlung Eckertstraße 115 genutzt wurde.

Beschlossen werden soll der Kauf im Rahmen der Grünraumoffensive in der kommenden Stadtsenatssitzung am 12. Jänner, der Kaufpreis beträgt 140.000 Euro. Im aktuell geltenden Flächenwidmungsplan ist der überwiegende Teil der betreffenden Fläche bereits als Vorbehaltsfläche für eine öffentliche Parkanlage ausgewiesen. Über den erfolgreichen Erwerb der Fläche zeigt sich Liegenschaftsstadtrat Manfred Eber (KPÖ) erfreut – er würde dazu beitragen, die Lebensqualität im Bezirk Eggenberg zu steigern. „Jeder zusätzliche Quadratmeter an öffentlicher Grünfläche ist für uns von besonderer Bedeutung“, so Eber. Von einem großen Erfolg spricht auch Vizebürgermeisterin Judith Schwentner (Grüne). Dass die Grünfläche nun der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werde, trage zur Lebensqualität der Menschen bei.

Zugängig gemacht werden soll der neue Grätzelpark über die Pfarrgasse. Die Abteilung für Grünraum und Gewässer soll für eine ansprechende Gestaltung sorgen, um den kleinen Park zu einem beliebten Treffpunkt für Jung und Alt zu machen.