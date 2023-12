Die Zeiten sind nicht gut für Bioläden und alle, die auf fairen Handel setzen: Der Unverpackt-Laden Das Dekagramm musste schließen, mehrere Grazer Biogeschäfte und auch der Weltladen starteten Hilferufe. Nun hat auch die Biogreißlerei Gscheft in der Mariahilferstraße bekannt gegeben, dass man mit 24. Dezember 2023 schließen wird. Eröffnet hat das Gscheft – ein Ableger der Greißlerei Gšeft in St. Michael ob Bleiburg – erst im Frühjahr 2022. Damals waren Scherbe-Wirt Tomaž Moschitz, Architekt Gottfried Prasenc (gaft), in dessen Büro das Gscheft aufsperrte, sowie Filialleiterin Denise Terner noch zuversichtlich, mit Bioerzeugnissen aus dem Alpe-Adria-Raum auch das Lendviertel und natürlich auch den Rest von Graz überzeugen zu können.