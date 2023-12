Angekündigt hatte er es schon länger, nun macht Werner Raunacher (61) Ernst. Er schließt seinen Elektroladen am Franziskanerplatz und geht in Pension. „Wegen Geschäftsauflösung Totalabverkauf“, kündigt ein Plakat in der Auslage an. „Am 22. Dezember werde ich den letzten Tag aufsperren“, verrät er.