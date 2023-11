Um 14 Uhr war Treffpunkt am Hauptbahnhof in Graz. Lautstark, aber bislang ohne Zwischenfälle zogen von dort laut Polizei bis zu 1200 Menschen durch Annenstraße und Herrengasse bis zum Schlusspunkt nahe der Oper. Die Leute demonstrierten auf diese Weise für einen sofortigen Waffenstillstand in Gaza, wo nach dem Terroranschlag der Hamas Israel mit seiner Armee eingerückt ist, um die Hamas zu zerschlagen und die israelischen Geiseln wieder zu befreien (zum aktuellen Stand der Ereignisse in Gaza klicken Sie hier).