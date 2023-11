Das Ringen um den dreispurigen Ausbau der A9 geht weiter. Wie berichtet, hat das Land nun den Endbericht jener Studie veröffentlicht, mit der Landhauptmann Christopher Drexler (ÖVP) und Vize Anton Lang (SPÖ) die Notwendigkeit von jeweils drei Fahrspuren zumindest im Abschnitt zwischen Graz und Wildon untermauern wollen. Kritik an dem Vorhaben kommt aus der Stadt Graz, die per Gemeinderatsbeschluss eine eigene Studie beauftragt haben, um die Auswirkungen auf die Verkehrssituation in Graz zu untersuchen. „Der Verkehr verschwindet ja nicht einfach an der Stadtgrenze“, sagte der grüne Gemeinderat Christian Kozina-Voith.