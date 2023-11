Was sich bereits abgezeichnet hat, bestätigt nun Giuseppe Perna von der Grazer Agentur „Ivents“ der Kleinen Zeitung mit einem Seufzer: „Nein, der Ballo di Casanova findet leider wieder nicht statt.“ Nach den Zwangspausen in der Pandemie wurde die Veranstaltung voller venezianischer Masken und Italo-Flair ja bereits für Anfang 2023 abgesagt – mit Verweis auf die Kapazitätsgrenzen innerhalb der Agentur sowie auf Gespräche mit Sponsoren. Fast idente Gründe nennt Perna nun für die Absage des Balles, der Anfang 2024 wieder hätte stattfinden sollen. Die Agentur, welche sich unter anderem mit dem „Aufsteirern“, dem magischen Lichterpark in Frohnleiten (Lumagica) und dem Silvesterspektakel in Graz einen Namen machte, sei absolut ausgelastet. „Da stoßen wir mit unseren Ressourcen an die Grenzen. Außerdem hat uns ein wenig die Unterstützung von Partnern fürs Sponsoring gefehlt.“ Ob es 2025 beim Ballo ein Comeback geben wird, sei noch offen. Es ist jedenfalls nicht der einzige Ball in Graz, der erneut abgesagt wird – auch der Offiziersball findet wieder nicht statt, unter anderem wegen rückläufiger Kartenverkäufe in den Jahren davor (wir berichteten).