Das vergangene Kindergartenjahr war reich an schlechten Nachrichten. Personalmangel, drohende Schließungen von Standorten und die Umwandlung von Ganztagsgruppen in Halbtagsgruppen machten Schlagzeilen. Nur auf den ersten Blick nimmt sich da eine Nachricht vergleichsweise harmlos aus: Nach einem Jahrzehnt, in dem die Zahl der Gruppen in den Grazer Kinderkrippen und -gärten jedes Jahr stieg, kam diesen Herbst keine neue Gruppe dazu.