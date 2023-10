Auch wenn weiterhin Umleitungstafeln und Bauzäune das Bild in der Grazer Innenstadt prägen - im Zuge ihres „Orientierungslaufes“ erleben Passanten, dass eine der größten Baustellen von Graz, welche ja der neuen Tramstrecke gilt, voranschreitet. Nun bestätigt man dieses Gefühl seitens der Holding Graz und gießt es in konkrete Zahlen: 60 Prozent der Arbeiten in der Neutorgasse seien bereits geschafft, der Gleisbau selbst ist dort sogar schon fertiggestellt. Und: Mit Juli 2024 wird die seit dem heurigen März gesperrte Neutorgasse „wieder für alle Verkehrsteilnehmer“ freigegeben., heißt es. Im Jahr 2025 geht ja die neue Tramstrecke, welche das „Nadelöhr“ Herrengasse entlasten soll, in Betrieb.