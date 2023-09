Der Weg ist noch lang, will Graz aber das Ziel rechtzeitig erreichen, muss die Stadt in die Gänge kommen. Der Gemeinderat hat die nächste Etappe des Mobilitätsplans 2040 beschlossen: In 13 Jahren sollen 80 Prozent aller Wege mit den Öffis, dem Rad oder zu Fuß zurückgelegt werden und nur mehr 20 Prozent mit dem Auto. Derzeit sind es noch 40 Prozent per Pkw.