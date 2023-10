Zweigleisiger Ausbau samt Elektrifizierung und Unterführungen: Was die GKB bis zum Jahr 2028 auf Schiene bringen will, verunsichert viele Anrainer in Graz. Daran hat auch die Informationsveranstaltung nichts geändert, die das Eisenbahnunternehmen Ende September veranstaltet hat. Eher im Gegenteil, findet KFG-Gemeinderat Michael Winter. Es wurden immer nur kleine Personengruppen in den Info-Raum gelassen, daher hat sich vor den Türen rasch eine Schlange gebildet. Und so mancher Anrainer musste lange Wartezeiten in Kauf nehmen oder hat angesichts der Warteschlange das Handtuch geworfen. „Das konnte man eigentlich nicht als Infoveranstaltung bezeichnen“, so Winter.