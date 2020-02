„Wolf braucht mir nicht mit Stehsätzen zu kommen“, so Wolf.

Armin Wolf will mit neuem Format und neuer Frisur durchstarten © (c) ORF

Kritiker werfen ihm ja oft übermäßig harte Interviewführung vor – nun gehen „Zeit im Bild“-Anker Armin Wolf und der ORF in die Hoffensive. Ein neuartiger Info-Talk startet in Kürze: „Wolf fragt Wolf“ wird an jedem neunt- und zehntletzten Tag der Woche im ORF-2-Nachabendprogramm verstrahlt und soll nicht nur das Beste, sondern auch die Bestie im Wolf herauskehren.

Der 53-jährige Innsbrucker wird sich zu inaktuellen Themen kritisch, aber fair befragen – und dann selbst antworten. Den Vorwurf etwaiger Befangenheit weist er zurück: „Dieser Wolf braucht mir nicht mit Stehsätzen zu kommen.“ Auf zusätzliche Experten will der ORF verzichten, der Doppelwolf wird aber als „Mode“-rator wechselnde Outfits tragen. „Wir stoppen genau mit, für ausgeglichene Redezeiten“, heißt es am Klüngelberg. Als Sendungstitel war übrigens auch „Wolf im Schlafspelz“ im (Selbst-)Gespräch.