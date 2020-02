Faschingszeitung„Sie ist Fake!“: Trump klagt seine Frisur

Facebook

Donald Trump, frisch verföhnt © (c) AP (Patrick Semansky)

Donald Trump, passionierter Twitter-User und auch noch 45. US-Präsident, hat genug: „Make my Haupthaar great again!“, skandierte er in einem Tweet und kündigte ein hartes Vorgehen gegen seine eigene Frisur an: Wissenschaftler zerbrechen sich ja seit Jahren – und bislang erfolglos – die Köpfe, was dahinter- bzw. daruntersteckt. Trump selbst vermutet nun: „Sie ist irgendwie Fake. Zuerst all die Medien, die nur schlecht über mich schreiben. Dann, eines Morgens vor dem Spiegel, dämmerte es mir: Auch bei meiner Frisur geht es nicht mit rechten Dingen zu!“

Im Wesentlichen versuche sein Haarschnitt, ihn im In- und Ausland zur Lachnummer zu machen. Das könne er so keinesfalls akzeptieren. „Ich bin ein Staatsoberhaupt – mit Betonung auf Haupt!“ Für die bizarr gelegte Föhntolle macht er die demokratischen Gegner oder das Ausland verantwortlich – ohne konkretere Zusammenhänge zu erläutern. Mehr dazu bald auf Twitter.