Sabrina Kranabitl aus Bad Aussee ist die Narzissenkönigin 2019. Ihre Prinzessinnen: Veronika Giselbrecht aus Mitterberg-St. Martin und Romana Moser aus Fuschl am See.

Narzissenkönigin 2019 Sabrina mit ihren Prinzessinnen Romana (l.) und Veronika © Jürgen Fuchs

Die Wahl vor der EU-Wahl ist geschlagen. Gestern krönte sich im Kur- und Congresshaus Bad Aussee die Lokalmatadorin zur neuen Narzissenkönigin: Sabrina Kranabitl, 24 Jahre alt, Innenarchitektin aus Bad Aussee. Ihre Prinzessinnen kommen aus Mitterberg-St. Martin in der Steiermark und Fuschl am See (Salzburg): Es sind Veronika Giselbrecht (24) und Romana Moser (20).