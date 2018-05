Facebook

Das sind die neuen Narzissenhoheiten © Pellizari

Trocken und ein schöner, sonniger Tag mit Tageshöchsttemperaturen um die 24 Grad – so lautet die aktuelle Prognose für den Festsonntag des 59. Narzissenfestes. „Aus heutiger Sicht ist es sonnig mit warmen, aber nicht zu heißen Temperaturen. Kurz gesagt, wir erwarten ein perfektes Festwetter“, sagt Christian Seiringer, Obmann des Narzissenfestvereins. Der Stadtkorso in Bad Aussee und der Bootskorso am Altausseer See finden am 3. Juni statt.

Beim Narzissenfest wird im gesamten Ausseerland-Salzkammergut gefeiert. Ein unterhaltsames und vielfältiges Programm für Jung und Alt umrahmt das stimmungsvolle Fest. Der Veranstaltungsreigen reicht vom Oldtimer-Treffen über Volksmusikabende, Wanderungen durch Narzissenwiesen, Spezialitäten- und Handwerksmarkt sowie die Mode Show – die besondere Präsentation der heimischen Handwerksbetriebe bis zur beliebten Narzissennacht. Bei Live-Musik an den verschiedensten Plätzen in Bad Aussee haben die Geschäfte der Einkaufsstadt am Freitag, 1. Juni, bis 22 Uhr geöffnet.

Das gesamte Stadtzentrum wird zu einer großen musikalischen und kulinarischen Festbühne. Besondere Anziehungskräfte haben am Donnerstag, 31. Mai, der volksmusikalische Eröffnungsabend mit Franz Posch unter dem Motto „Die Narzissenhoheiten laden ein“ sowie am 1. Juni der Maitanz der Kinder. Beide Veranstaltungen stehen im Kur- & Congresshaus Bad Aussee auf dem Programm.