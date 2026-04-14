Mit Beginn der Monate Mai und Juni werden in der Steiermark rund 70.000 Rehkitze geboren. In dieser sensiblen Phase verstecken sich die Jungtiere mit ihrem natürlichen Drückinstinkt nahezu unsichtbar im hohen Gras – ein Schutz vor Fressfeinden, der bei Mäharbeiten jedoch zur tödlichen Gefahr wird.

Um Verletzungen und den Tod der Tiere zu verhindern, setzen Jägerschaft und Landwirtschaft verstärkt auf moderne Technik und Zusammenarbeit. Besonders bewährt hat sich der Einsatz von Drohnen mit Wärmebildkameras, mit denen Wiesen vor der Mahd systematisch abgesucht werden. Ehrenamtliche Jägerinnen und Jäger sind dabei oft schon frühmorgens mehrere Stunden im Einsatz – da sind die Erfolgschancen besonders hoch, da sich die Körpertemperatur eines Rehs deutlich von der kühleren Umgebung abhebt. Die Kosten für Drohnen tragen meist die Jäger selbst.

Ergänzend kommen technische Hilfsmittel wie blinkende Kitzretter oder Sirenen an landwirtschaftlichen Maschinen zum Einsatz, um Wildtiere rechtzeitig zu vertreiben. Neben dem Tierschutz spielt auch die Futterhygiene eine Rolle: Verendete Tiere im Mähgut können Krankheitserreger verbreiten und so eine Gefahr für Nutztiere darstellen.