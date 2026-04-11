Die neue Dokumentation „Zwischen Gipfel und Tal – Der Klang des steirischen Ennstals“ widmet sich der sprachlichen und kulturellen Vielfalt der Region. Regisseur Valentin Badura begibt sich auf eine Reise durch das steirische Ennstal und trifft auf Persönlichkeiten, die den Dialekt aktiv leben und weitergeben.

Im Fokus stehen unter anderem der Oberennstaler Dialekt in Ramsau am Dachstein, der sich aufgrund der geografischen Lage besonders gut erhalten hat, sowie die Rolle historischer Entwicklungen wie des Protestantismus für die sprachliche Prägung der Region.

Auch Initiativen zur Bewahrung regionaler Geschichte und Sprache werden gezeigt: In St. Nikolai im Sölktal vermitteln Schülerinnen und Schüler durch ein Theaterstück alte Lebensrealitäten und Mundartausdrücke. In Öblarn trägt das traditionsreiche Festspiel „Die Hochzeit“ dazu bei, Dialektbegriffe lebendig zu halten und an jüngere Generationen weiterzugeben.

Die Produktion von RANFILM in Koproduktion mit ORF Steiermark und ORF III verbindet persönliche Geschichten mit kulturhistorischen Hintergründen. Zu sehen ist die Dokumentation am 12. April um 16.30 Uhr auf ORF 2.