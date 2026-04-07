Mehr als 200 Kilometer auf dem Rennrad, intensive Trainingseinheiten und jede Menge neue Erfahrungen: Für 18 Nachwuchssportler stand beim Rennradcamp in Bad Radkersburg alles im Zeichen von Ausdauer, Technik und Teamgeist. Organisiert wurde das mehrtägige Trainingslager vom Verein Ergo School Race im Rahmen des Radprojekts Palten-Ennstal mit dem Ausseerland.

Insgesamt nahmen 18 Kinder und Jugendliche sowie sieben Betreuer an dem Camp von 30. März bis 2. April teil. Auf dem Programm stand neben den täglichen Ausfahrten auch eine gemeinsame Trainingseinheit mit dem Team des Landesradverbands (LRV) Steiermark. In rund dreieinhalb Tagen legten die Nachwuchssportler etwa 200 Kilometer zurück und konnten dabei sowohl ihre Ausdauer als auch ihre technischen Fähigkeiten verbessern.

Neben den sportlichen Einheiten standen auch Inhalte zur Radtechnik sowie zum richtigen Verhalten bei Unfällen im Fokus. Die Betreuung erfolgte durch erfahrene Trainer, um eine gezielte Förderung der jungen Talente zu gewährleisten.

Das Camp ist Teil eines umfassenden Nachwuchskonzepts des Vereins, der im vergangenen Jahr rund 350 Kinder und Jugendliche betreute. Der steirische ASKÖ-Präsident Gerhard Widmann und LRV-Präsident Gerald Potoschnig zeigten sich begeistert. Solche Initiativen seien sehr wichtig für die Kinder, es werde die Basis für zukünftige Erfolge gelegt. Auch Benedikt Oswald, Obmann des Vereins Ergo School Race, sagt: „In den letzten vier Jahren haben wir durch unsere Camps enorme Fortschritte bei den Kindern gesehen – sowohl sportlich als auch persönlich. Es freut uns besonders, wie stark sich Teamgeist und Leidenschaft für den Radsport entwickeln.“