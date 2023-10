Erst vor knapp zweieinhalb Wochen hat die Polizei in Haus im Ennstal einen Schlepper festgesetzt, der mit zwölf Personen in einem SUV unterwegs war. Am vergangenen Montag ist es wieder zu einem Aufgriff gekommen, dieses Mal in St. Martin am Grimming.

Gegen 11.30 Uhr langte bei der Polizei eine Meldung über einen verdächtigen Kleintransporter ein, der im Bereich St. Martin auf der B 320 unterwegs war. Mehrere Polizeistreifen rückten aus und hielten den Transporter an. Im Laderaum des Fahrzeugs befanden sich 31 Personen: türkische/kurdische beziehungsweise afghanische Staatsbürger, darunter auch Familien.

Der 31 Jahre alte Lenker des Ford Transit und die illegal eingereisten Personen ergriffen zu Fuß die Flucht - sie kamen allerdings nicht weit.

Begleitfahrzeug angehalten, Insassen festgenommen

In weiterer Folge "ergaben sich Hinweise auf ein Begleitfahrzeug mit polnischem Kennzeichen, das in Richtung Liezen davongefahren sei", berichtet die Polizei am Dienstag. In Stainach konnte auch dieses Fahrzeug angehalten werden, die beiden Insassen - zwei Schweden im Alter von 30 und 31 Jahren - wurden festgenommen.

Die 31 illegal Eingereisten stellten Asylanträge, die drei Verdächtigen wurden ins Polizeianhaltezentrum Graz gebracht. Weitere Ermittlungen sind derzeit noch im Gange.