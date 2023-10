Einiges an Kritik und Spott hat die Stadtgemeinde Liezen dieser Tage in den sozialen Netzwerken einstecken müssen. Grund für die Aufregung: der Kreuzungsbereich Ausseer Straße-Salzstraße, den seit Kurzem eine grüne Fläche ziert. "Dümmer geht immer", kommentierte etwa ein User. "Ich würde mir als Bürgermeisterin besser Gedanken machen, wie man diese verschandelte und vom Verkehr überrollte Stadt wieder lebens- und liebenswert machen könnte, anstatt Flächen grün zu bemalen", merkte ein anderer an.