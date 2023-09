MFL bekommt Preis für Produktion von High-End-Waggons

VCÖ zeichnet MFL aus, weil sie Waggons für einen umweltfreundlicheren Gütertransport fertigt. Und: Ardninger Bäuerin setzt sich mit Kampagne für guten Umgang mit Natur ein. Hier in der "Business-Szene" der Kleinen Zeitung lesen Sie, was sich in der Wirtschaftswelt im Bezirk Liezen gerade tut.