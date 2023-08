2020 war eindeutig Ihr Jahr: Während die Corona-Pandemie über Europa hereinbrach, wurden Sie jüngster Amadeus Award-Gewinner und waren mit "Zefix" wochenlang in den Charts. Wie war das rückblickend?

Alle haben gesagt, wie schade es ist, dass genau jetzt Corona ist. Aber es ist alles genau so gekommen, wie es sein musste. Im Nachhinein war es nicht so schlecht, ich hätte gar nicht live spielen können, weil ich ja nur ein Lied hatte. So hatte ich genügend Zeit, um das Album fertig zu machen.