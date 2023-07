Erste Reihe fußfrei bei jeder Menge Action gibt es am Sonntag in Lassing. 140 Einsatzkräfte von Polizei über (Berg-)Rettung bis hin zur Feuerwehr zeigen beim Sicherheitstag rund um den Sportplatz vor, wie sie im Ernstfall handeln. Zehn solcher Tage, organisiert vom Zivilschutzverband Steiermark, gibt es jedes Jahr in der Steiermark.