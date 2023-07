Die politischen Wellen schlagen in Schladming auch am Tag nach Bekanntwerden der bevorstehenden Abwahl von Vizebürgermeister Hans-Moritz Pott am kommenden Mittwoch hoch. Bürgermeister Hermann Trinker hatte diese Entwicklung wie berichtet durch einen Tagesordnungspunkt in der Gemeinderatssitzung verlautbart.