Die rapide Gletscherschmelze hat dem Skilauf am Dachstein mit großer Wahrscheinlichkeit ein Ende bereitet. Die Langlaufsaison am Gletscher startet hingegen "realistischerweise Mitte nächster Woche", berichtet Planai-Chef Georg Bliem. Gute Nachrichten für die Ramsau, trainiert im Herbst doch traditionellerweise die Weltelite der Nordischen am Gletscher.