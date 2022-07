"Fat Amy" - das war einmal. Die australische Schauspielerin Rebel Wilson, die in ihrer Paraderolle in der Filmreihe "Pitch Perfect" als dicke, eigenwillige Sängerin einer A-Capella-Gruppe weltbekannt wurde, hat in Altaussee eingecheckt. Wieder einmal, denn mittlerweile gehört die 42-Jährige fast schon zu den Stammgästen im Kurhotel Vivamayr, das umfassende Kuren samt Detoxing anbietet.