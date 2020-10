Facebook

Der Schladminger Gemeinderat tagte am Mittwoch im Congress © Veronika Höflehner

Die Problematik der Einpendler aus Salzburg, die wegen der verkürzten Sperrstunde in ihrem Bundesland zum Fortgehen nach Schladming kommen, beschäftigte am Mittwochabend auch den Gemeinderat der WM-Stadt. Aufgrund vieler Beschwerden von Bürgern und auch Gastronomen wurde überlegt, ein Ansuchen um verkürzte Sperrstunde an das Land Steiermark zu richten. Am vergangenen Wochenende regnete es deswegen 34 Anzeigen, einige Lokale hielten die Sperrstunde um 1 Uhr nicht ein.